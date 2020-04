Covid-19, Toti: "Mille euro in più in busta paga al personale sanitario"

"Medici, infermieri, tecnici, operatori socio-sanitari, ma anche amministrativi che sono stati impegnati in prima linea in Liguria nella lotta al Covid 19 avranno almeno mille euro in più in busta paga. I dettagli verranno definiti oggi in Regione, dopo un incontro con le organizzazioni sindacali". Lo comunica con un post su Facebook il governatore della Liguria Giovanni Toti.

"Un giusto riconoscimento a chi si è speso senza guardare l’orologio, con coraggio e rischiando per aiutare chi ha più bisogno".

"La nostra sanità in questo momento di emergenza ha saputo resistere, compiendo uno sforzo straordinario che non dimenticheremo neanche quando tutto sarà finito. Il grazie che vedete sui muri significa soprattutto questo" conclude Toti.