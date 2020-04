25 Aprile: il discorso del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio

Questa mattina in Piazza Martiri della Libertà è stata deposta dal sindaco Ilaria Caprioglio e dalla presidente dell'Isrec Teresa Ferrando, in rappresentanza dell'Anpi, dell'Aned e di tutte le associazioni della Resistenza, una corona di alloro al Monumento ai Caduti.

Domani le celebrazioni del 25 aprile proseguiranno con una deposizione di una corona d'alloro al cimitero di Zinola al sacrario dei Caduti della Resistenza e in piazza Mameli al Monumento ai Caduti di tutte le guerre.

Di seguito la lettera del sindaco Caprioglio ai savonesi per il 25 aprile:

“Carissimi concittadini e concittadine, la commemorazione del 75° anniversario del 25 Aprile sarà celebrata in modo diverso ma dovrà, comunque, rappresentare un momento di riflessione con il pensiero rivolto al passato, rammentando coloro che contribuirono in prima persona con il loro sacrificio a conquistare la libertà e la democrazia rinunciando alla propria vita per il bene della comunità, ma rivolto anche al presente al fine di ricordare l'infaticabile spirito di dedizione profuso da molti per garantire la sicurezza e la salute di noi tutti".

"Siamo liberi, nonostante stiamo vivendo un periodo di forte compressione delle nostre libertà individuali, proprio in quanto apparteniamo a una comunità nella quale ognuno di noi è chiamato a cooperare. Non può esistere la democrazia, ricevuta in dote da quegli uomini e quelle donne che oggi celebriamo e che misero a rischio la propria vita per un orizzonte di libertà, se non esistesse il senso di appartenenza che costituisce il collante di una Nazione".