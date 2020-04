Dal 4 maggio stop al 'lock down': anche nella nostra provincia si tornerà a Messa, attesa per un protocollo da Cei e Ministero

Il Ministro dell’interno Lamorgese, in una intervista al quotidiano cattolico ‘Avvenire’ ha confermato di essere al lavoro per capire come poter garantire la più ampia sicurezza, nel corso delle funzioni religiose che dovrebbero (il condizionale è d’obbligo) torneranno il 4 maggio al termine del ‘lock down’ totale previsto. Al momento le funzioni vengono regolarmente celebrate ma senza i fedeli. La Cei (Conferenza Episcopale Italiana) lavorerà insieme al Ministero e ad un pool di esperti per capire come poter consentire le celebrazioni con i fedeli.

Il Ministro Lamorgese ha confermato che, sicuramente, si tornerà a celebrare i funerali, almeno alla presenza dei parenti più stretti. Come potranno riprendere le funzioni religiose? Al momento anche alle nostre Diocesi non è arrivata nessuna informativa in merito e, quindi, abbiamo cercato di fare noi delle supposizioni.

Sicuramente servirà molto buon senso da parte dei fedeli, che dovranno mantenere le distanze di sicurezza durante le Messe. E, ovviamente, sarà obbligatorio l’uso delle mascherine e consigliato quello dei guanti. Uno dei problemi potrebbe avvenire nel corso dell’Eucarestia. Una soluzione sarebbe quella dell’uso della mascherina da parte del Sacerdote e dalla sanificazione delle mani (e/o dei guanti) con il gel sia da parte del prete che del fedele. Quindi, il passaggio dell’ostia consacrata dovrà avvenire esclusivamente con le mani, anche se qualcuno potrebbe obbiettare sulla distanza di sicurezza tra il prete ed il fedele.

Gli esperti potrebbero anche suggerire alla Cei di far evitare il pronunciamento de ‘Il corpo di Cristo’ da parte del Sacerdote durante l’Eucarestia che, però, potrebbe essere pronunciato con la mascherina. Quello che è certo che, da domenica 10 maggio i fedeli potranno tornare in chiesa per la Messa e, proprio per questo c’è attesa per capire quale sarà il protocollo che verrà messo in atto per consentirlo.