Savona, il 22 luglio Alberto Pellai spiega come "Allenare alla vita"

Martedì 22 luglio alle ore 21, all’Oratorio Nostra Signora del Castello in via Manzoni 23 a Savona, il Consultorio Familiare Ascolto Consulenza Famiglie OdV propone l’incontro “Allenare alla vita — come appropriarsi dei propri ruoli educativi” con Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta, ricercatore e scrittore. Il programma della serata inizia però alle ore 20:30 con una visita guidata dell’Oratorio, a cura della Priora Sonia Pedalino.

“Nell’attuale contesto socio-culturale in cui crescono i nostri ragazzi, qual è il ruolo di noi adulti?” Genitori, docenti, allenatori sportivi, catechisti, educatori e tutti coloro che hanno a cuore la vita, la crescita e la formazione di bambini, bambine, ragazzi e ragazze troveranno spunti e approfondimenti in questo evento a Savona, che permette al Consultorio di relazionarsi direttamente con la popolazione, ascoltare le necessità del pubblico ed eventualmente raccogliere proposte per i nuovi appuntamenti autunnali di “Officina Genitori” e per eventuali nuovi servizi. “Proponiamo l’incontro con Alberto Pellai non solo come spazio informativo, ma anche formativo per le figure professionali che ruotano intorno alle tematiche relative all’adolescenza”, spiegano dal Consultorio.

Dal 2023, “Officina Genitori” offre ai cittadini una serie di incontri dedicati a mamme e papà con esperti (pedagogisti, consulenti per l’allattamento, psicologi, psicoterapeuti, pediatri, ostetriche), che prestano gratuitamente la loro consulenza professionale con lo scopo di fornire un appoggio alle giovani coppie: dalle informazioni più pratiche fino alla condivisione delle esperienze tra i partecipanti.

“La nostra peculiarità è sempre stata quella di sostenere il singolo, la coppia e la famiglia tramite colloqui di counseling che rispondono ai bisogni specifici delle persone, e consulenze quando necessario — dichiarano i responsabili del Consultorio —. ‘Officina Genitori’ nasce dal desiderio dei nostri operatori di attivare azioni concrete sul territorio a supporto della vita dalla nascita in poi. Siamo partiti con gli incontri di ‘Officina Genitori’, ma ci siamo resi conto che il tema educativo tocca un pubblico molto più vasto dei soli genitori. Da qui è nata l’idea di organizzare un incontro rivolto a tutti con Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, ricercatore e scrittore”.

Il Consultorio Familiare Ascolto Consulenza Famiglie OdV è nato nel 1977. È un’associazione di volontariato aderente alla Federazione Regionale Ligure e alla Confederazione Nazionale dei Consultori di ispirazione cristiana. Lo scopo primario è sostenere la persona nei vari cicli di vita e promuovere il suo benessere personale, familiare e sociale. Tutti i volontari operano gratuitamente, nell’osservanza totale del segreto professionale e della privacy. Si aiutano le persone ad affrontare problematiche affettive e relazionali personali, di coppia e familiari, disorientamento, conflitti, problemi comunicativi e situazioni di impasse. Si offre sostegno alla genitorialità nel rapporto tra genitori e figli durante le fasi evolutive.

L’equipe di professionisti che collabora con l’associazione è formata da: consulente familiare, counselor, mediatore familiare, psicologo, psichiatra, pediatra, ginecologo, medico di medicina generale, psicopedagogista, avvocato e assistente sociale. Il Consultorio Familiare lavora in rete con scuole, parrocchie, associazioni di volontariato, enti pubblici e privati. I 33 soci, di cui 23 volontari, nel 2024 hanno donato 417 ore di apertura della sede al pubblico e 233 ore di sostegno alla persona.