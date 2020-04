Finale Ligure, proseguono le iniziative del Comune a favore dei cittadini colpiti dalla crisi Covid-19

Proseguono a Finale Ligure le iniziative del Comune in favore dei cittadini colpiti dalla crisi Covid-19.

L’Assessore Delia Venerucci informa che tra le iniziative a favore delle categorie di cittadini più colpite è già stato deliberato il rinvio del pagamento degli affitti per quelle attività commerciali che operano in locali di proprietà comunale. I gestori potranno posporre i pagamenti a partire dalla seconda metà del 2020 senza date prefissate per le varie rate, raggiungendo il saldo annuale entro il 31 Dicembre.

Nel frattempo proseguono le verifiche degli Uffici Finanziari per individuare tutte le risorse disponibili da mettere a disposizione dell’Amministrazione per ulteriori interventi a supporto delle necessità di cittadini ed imprese.