I parrucchieri chiedono di riaprire: "Chiusi fino a giugno? Rischiamo di fallire"

"Chiediamo di tornare a lavorare rispettando ovviamente le norme di sicurezza. Se il 4 maggio non è possibile, almeno per il 18 maggio". Questo il grido di allarme di Jenny Rossi, professione parrucchiera, titolare assieme alla socia Serena Martorana del salone "Oltre il Colore" a Cairo Montenotte.

Jenny ci racconta la loro storia: "Noi siamo due ragazze giovani, abbiamo 23 anni e siamo amiche da sempre, e 2 anni fa siamo riuscite a realizzare il nostro sogno: avere un salone tutto nostro! Proprio perché siamo giovani e perché ci mettiamo il cuore e l'anima nel nel nostro lavoro chiediamo di poter tornare al più presto nel nostro salone (con tutte le norme del caso)".

"Purtroppo il nostro settore, come altri, è stato duramente colpito dall'emergenza Covid. Se rimaniamo chiusi fino a giugno rischiamo di non aprire più - prosegue - La situazione è diventata insostenibile, e come me ci sono tantissimi colleghi nella mia stessa situazione".

"Chiediamo di riaprire il più presto possibile - conclude - se non lavoriamo come facciamo ad affrontare le spese del salone?".