Piogge intense: chiuso in via precauzionale il viadotto Madonna del monte in direzione Savona

Sono state attivate intorno alle 13.30 di oggi le procedure precauzionali sul viadotto "Madonna del Monte" a Savona, a causa delle forti piogge cadute sulla provincia da questa notte e per tutta la mattinata, le quali hanno stimolato i sensori a controllo del fronte franoso.

Il viadotto in direzione Savona, quello non crollato lo scorso novembre ma sul quale persiste un movimento franoso costantemente monitorato, è così stato chiuso al traffico per un certo lasso di tempo. Il traffico, in realtà molto contenuto, deviato sulla corsia inaugurata nei mesi scorsi.

Alcuni disagi legati alle recenti precipitazioni si sono verificati anche a Savona, in zona Fornaci. Ad allagarsi è stato il sottopasso di via Cilea. La zona non è stata chiusa al traffico ma è attivo il presidio da parte dei Vigili del fuoco e della Polizia Municipale per monitorare e gestire il traffico.