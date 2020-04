Varazze: frana in località Beffadosso, ai Piani di San Giacomo

La AIB/Protezione Civile di Varazze segnala la chiusura in entrambi sensi di marcia di via Beffadosso.

La strada si trova in località Piani di San Giacomo ed è stata oggetto di un voluminoso smottamento che ha invaso totalmente la sede stradale, già colpita nello scorso 23 novembre da un'imponente frana.

Fortunatamente, considerato sia il periodo di quarantena, sia le forti piogge, non si trovavano veicoli in transito in quel momento per cui non si registrano feriti né danni alle cose.

"Abbiamo monitorato la frana del Deserto, nella parte superiore della frana in via Beffadosso la montagna è franata sulla strada, provvedere quanto prima a cercare di effettuare tutti gli interventi necessari per consentire la viabilità su una corsia e non isolare nuovamente la zona dei piani di San Giacomo alta" spiega il sindaco Alessandro Bozzano.