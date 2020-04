Torna a brillare per una notte Alassio: un flash mob per ricordare al mondo che cos'è una città viva (FOTO e VIDEO)

Ieri su Savonanews abbiamo annunciato il flash mob di ieri sera nato dal Borgo Barusso di Alassio (leggi articolo QUI).

Dal Bel Sit, l'albergo diventato ormai "simbolo" dell'esplosione di Covid-19 in Liguria, fino a piazza Airaldi Durante, per alcune centinaia di metri della città un tripudio di vetrine illuminate, serrande alzate, tavole apparecchiate, per mostrare al mondo che cosa significa essere una città viva. Un messaggio forte di richiesta di aiuto al Comune, alla Regione, al Governo, per ricordare che la nostra economia è fatta di turismo, di commercio, di accoglienza. Proseguire con regole troppo stringenti potrebbe rendere definitivamente senza ritorno la già grave crisi economica in atto.

Ecco la diretta realizzata su Facebook da Martina Bergese, promotrice dell'iniziativa alassina:

Questo video è stato realizzato invece dall'orefice Giancarlo Formichella:

Nel Ponente Ligure, una manifestazione analoga si è svolta nella vicina Loano (leggi QUI).