Rigenerazione urbana a Murialdo e Altare, assessore Scajola: "Oltre 1 milione di euro investito nei due Comuni"

L’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola ha inaugurato oggi, insieme al sindaco Roberto Briano, i lavori di riqualificazione dell’ex lascito Balestra, storico immobile nel centro di Altare restituito alla comunità. L’intervento, finanziato dalla Regione Liguria con oltre 510mila euro, ha consentito il completo recupero dell’edificio attraverso il rifacimento della copertura, la sostituzione dei serramenti, la realizzazione del cappotto termico, la tinteggiatura, la ristrutturazione degli spazi interni e l’installazione di un ascensore. L’immobile è ora pienamente accessibile e destinato ad attività culturali, sociali e ludico-ricreative, a supporto anche del Museo del Vetro.



“Concludiamo un importante percorso di riqualificazione che restituisce ad Altare un edificio completamente rinnovato, accessibile e pronto a diventare un punto di riferimento per la vita culturale e sociale della comunità – dichiara l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola –. Rigenerare significa recuperare immobili e spazi pubblici, valorizzando il patrimonio esistente e migliorando la qualità della vita dei cittadini. Continuiamo a investire nei borghi e nell’entroterra, perché rappresentano un patrimonio fondamentale della Liguria e meritano interventi concreti che ne rafforzino attrattività, servizi e vivibilità. Dal 2021 a oggi abbiamo finanziato 212 interventi di rigenerazione urbana per 58 milioni di euro in tutta la Liguria, in provincia di Savona gli interventi sono 57, per un investimento complessivo di 15,3 milioni di euro, a testimonianza dell’attenzione costante che la Regione Liguria dedica alla crescita e alla valorizzazione di questo territorio”.



“Per Altare questa inaugurazione non rappresenta soltanto il recupero di un edificio storico, ma la restituzione di uno spazio destinato a diventare un punto di riferimento per l’intera comunità – aggiunge il sindaco Roberto Briano –. Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Regione Liguria e all’assessore Marco Scajola per aver condiviso e sostenuto la visione della nostra amministrazione attraverso i finanziamenti che hanno reso possibile questo importante intervento. Il lascito Balestra nasce con l’obiettivo di preservare e valorizzare la grande tradizione dell’arte vetraria altarese, ma anche di offrire nuovi spazi dedicati alla cultura, alla formazione e alla socialità, fruibili durante tutto l’anno da cittadini, associazioni e realtà del territorio".



Al termine dell’inaugurazione, l’assessore Scajola si è spostato a Murialdo dove, insieme al sindaco Michele Franco e ai tecnici comunali, ha effettuato un sopralluogo ai cantieri di rigenerazione urbana in corso e all'area interessata dal terzo lotto di riqualificazione di piazza Mercatale, il cui avvio è previsto nei prossimi mesi. L'incontro ha rappresentato l'occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento degli interventi e sulle prossime opere in programma.



Nel borgo Regione Liguria ha finanziato tre interventi di rigenerazione urbana per un valore complessivo di 544mila euro, confermando il costante impegno a favore della riqualificazione dei piccoli comuni e della valorizzazione dell'entroterra.