Baia del Sole Accessibile: il progetto entra nella fase operativa con nuovi servizi, esperienze inclusive e tirocini sul territorio

Entra nel vivo “Baia del Sole Accessibile”, il progetto finanziato dall'Assessorato Regionale al Turismo e realizzato dal partenariato territoriale coordinato dall'Assessorato al Turismo del Comune di Alassio per rendere la Baia del Sole una destinazione sempre più accessibile e accogliente. Attraverso un articolato programma di interventi, il progetto punta a migliorare la fruibilità e l’inclusione sociale del territorio dei cinque Comuni di Alassio, Albenga, Laigueglia, Villanova d’Albenga e Garlenda.

L'iniziativa si inserisce nel percorso promosso dalla Regione Liguria, attraverso l'Assessorato al Turismo guidato da Luca Lombardi, grazie alle risorse rese disponibili dal Ministero per le Disabilità.

Tra le attività avviate recentemente, la Cooperativa Jobel ha attivato il servizio di accoglienza e accompagnamento in mare rivolto alle persone con disabilità o con ridotta mobilità. Il servizio è operativo ad Alassio, presso la spiaggia libera situata tra il Pontile Bestoso e la Spiaggia Libera Attrezzata n. 5 (SLA 5),e a Laigueglia, presso i Bagni ex San Matteo. Nei prossimi giorni il servizio sarà attivato anche ad Albenga presso la spiaggia pubblica ubicata a ponente dei bagni Albenga e a Vadino.

Prosegue inoltre il lavoro dell'Impresa Sociale – Tour Operator Dafne, che ha predisposto un catalogo di pacchetti turistici e suggestioni di viaggio accessibili, pensato per valorizzare le eccellenze della Baia del Sole attraverso itinerari inclusivi dedicati alla natura, alla cultura, all'enogastronomia e alle esperienze all'aria aperta. Le proposte sono sperimentate e documentate attraverso una campagna di riprese video in corso proprio in questi giorni con l'obiettivo di raccontare il territorio dal punto di vista dell'accessibilità e promuoverlo come destinazione aperta a tutti. Oggi i ragazzi con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva sono a Villanova per una visita al centro storico e per una degustazione presso un frantoio e a Garlenda per una lezione di tennis ed una visita al Museo della 500.

Tra gli strumenti innovativi sviluppati nell'ambito del progetto è stata predisposta e sarà presto completata per quanto riguarda l'operatività in tutti i comuni coinvolti la Web App "Baia del Sole Accessibile", progettata per accompagnare il visitatore prima e durante il soggiorno. Trattandosi di una web app, non richiede il download da App Store o Google Play ed è immediatamente accessibile da qualsiasi smartphone, tablet o altro dispositivo dotato di un browser Internet.

La piattaforma raccoglie informazioni aggiornate sui servizi accessibili, sugli itinerari, sulle esperienze disponibili, sulle spiagge attrezzate, sui parcheggi dedicati, sulle strutture ricettive e sui punti di interesse culturale e naturalistico. Sono inoltre disponibili contenuti multimediali, mappe interattive e strumenti utili per programmare e vivere una vacanza in piena autonomia.

A completare il sistema informativo accessibile è in corso l’installazione di pannelli e targhe con mappe dei principali punti di interesse nei Comuni di Albenga, Garlenda, Laigueglia e Villanova d'Albenga, oltre a targhe informative nel Comune di Alassio che rimandano al portale turistico accessibile www.visitalassio.com e alla Web App. Tutti i supporti sono dotati di QR Code accompagnati da segnaposti tattili in rilievo e indicazioni in alfabeto Braille, consentendo anche alle persone ipovedenti e non vedenti di individuare autonomamente il codice, accedere ai contenuti digitali e consultare le principali informazioni sui territori aderenti al progetto.

Ulteriori attività hanno riguardato l'aggiornamento delle mappe del turismo accessibile e l'implementazione dei siti web istituzionali secondo gli standard internazionali di accessibilità.

Il Comune di Villanova d'Albenga e UILDM Albenga hanno avviato da alcune settimane il servizio di trasporto gratuito per persone con disabilità grazie a due minibus attrezzati. Per usufruire del servizio sarà necessario effettuare la prenotazione entro quattro giorni antecedenti la data richiesta, dichiarando il possesso della relativa documentazione probatoria. Le prenotazioni potranno essere effettuate compilando il modulo online dedicato, scrivendo all’indirizzo prenotazioneturismoaccessibile@gmail.com oppure telefonando al numero +39 378 4221694, attivo il martedì dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 14 alle 17.

Un ulteriore importante tassello del progetto riguarda l'inclusione lavorativa. La cooperativa E.L.Fo. – Ente Ligure di Formazione ha programmato l'avvio di 12 tirocini formativi a partire dal mese agosto, con l'inserimento di tirocinanti presso sedi culturali, uffici di informazione turistica e musei localizzati nell’intero comprensorio. L'iniziativa rappresenta un'opportunità concreta di crescita professionale e di partecipazione attiva, contribuendo a rafforzare il valore sociale del progetto.

Parallelamente proseguono gli acquisti di ausili e dispositivi per l’eliminazione delle barriere architettoniche ed anche per il miglioramento dell’accessibilità delle spiagge e degli spazi pubblici con l'installazione di passerelle, di sedie job, di gazebo e altri dispositivi. L’amministrazione Comunale di Laigueglia, in particolare, è intervenuta sia presso l’area degli ex Bagni San Matteo che nella spiaggia pubblica di levante.

Alcune Amministrazioni si sono dotate di carrozzine elettriche attrezzate per le persone con disabilità motoria, atte a garantire un elevato grado di autonomia; Alassio ha localizzato tale ausilio a servizio degli impianti sportivi ed il servizio con tale carrozzina sarà presto reso disponibile.

Il progetto prevede inoltre, nel periodo autunnale, attività di formazione e sensibilizzazione rivolte agli operatori del territorio, affinché l'accessibilità diventi un elemento strutturale dell'offerta turistica e dell'accoglienza della Baia del Sole.

“Nelle prossime settimane – spiega il vicesindaco di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri - questo partenariato continuerà a portare a termine le numerose azioni previste, coinvolgendo operatori economici, associazioni e cittadini in un percorso condiviso che punta a proporre la Baia del Sole come un significativo modello di riferimento per il turismo accessibile in Liguria. Siamo davvero soddisfatti del percorso intrapreso, che vede Alassio nel ruolo di comune capofila e che sta producendo risultati molto positivi grazie alle risorse messe a disposizione da Regione Liguria e alla perfetta sinergia che si è creata tra i comuni e le diverse realtà coinvolte. Stiamo lavorando insieme per raggiungere un obiettivo di grande valore, capace di coniugare inclusione e sviluppo turistico, generando benefici concreti sia sul piano sociale sia per una sempre maggiore crescita dell’offerta turistica di qualità sul nostro territorio”.

Il progetto si concluderà nel mese di novembre 2026.