Attrezzature ristorazione AllForFood, Made in Italy e professionalità certificata

Oltre 40.000 prodotti in catalogo, costante attenzione alla qualità, operatori competenti e pronti a fornire consigli per la selezione del prodotto e gestire rapidamente qualsiasi imprevisto. Queste sono alcune delle ragioni del successo di AllForFood, l’e-commerce di attrezzature per la ristorazione e macchine alimentari leader a livello nazionale.

Professionalità e convenienza a 360° con AllForFood: 40.000 prodotti e noleggio Grenke

Al servizio dei professionisti della ristorazione da oltre 10 anni, AllForFood punta sull’eccellenza del Made in Italy. Il 98% degli articoli presenti nei suoi scaffali virtuali è espressione di quella capacità produttiva che ha reso le aziende italiane famose nel mondo.

E per il restante 2%, l’offerta è composta da prodotti di importazione, accuratamente selezionati per assicurare lo stesso livello di efficienza. Nel catalogo figurano i brand più prestigiosi del settore, tra cui Fimar, Forcar, Tecfrigo, Celme affettatrici, Isa, Cof, Scab Design, Bras, IFI, Omniwash Casta cucine,

Oltre alla qualità, la convenienza. Avvalendosi di un vasto network di fornitori, AllForFood presenta prodotti di alta qualità a prezzi competitivi. E per chi è alla ricerca di sconti eccezionali, la sezione di riferimento è “Promozioni”: contiene articoli proposti, per un periodo limitato, a prezzi ancora più convenienti.

Valida alternativa all’acquisto, il noleggio operativo è un’ulteriore possibilità offerta da AllForFood, grazie alla partnership con Grenke. Scegliendolo, piccole e medie imprese hanno la possibilità di arredare i locali con le migliori attrezzature presenti sul mercato, senza sostenere l’investimento iniziale.

Il canone periodico è costante e deducibile al 100%, i beni in locazione non vanno in ammortamento e non sono contabilizzati in bilancio. Inoltre, la locazione operativa non prevede la segnalazione in centrale rischi e consente all’impresa di mantenere liquidità e capacità creditizia. I tempi sono brevissimi: per l’approvazione della richiesta sono sufficienti 24-48 ore.

Pagamenti senza rischi, spedizioni assicurate e recensioni certificate eKomi

Ampia e completa, l’offerta di AllForFood è pensata per soddisfare una vasta platea di attività: dai ristoranti alle macellerie, dalle pizzerie alle pasticcerie, passando per bar e panetterie. Il catalogo comprende armadi frigo, forni, abbattitori di temperatura , arredo inox, banchi pizza, impastatrici, abbigliamento professionale, forniture alberghiere, arredamento professionale e tanto altro ancora.

La consegna, in Italia e all’estero, avviene con spedizioni assicurate e affidate esclusivamente ai migliori operatori logistici. Sicuri anche i pagamenti, per cui vengono impiegati solo metodi privi di rischi e adatti alle diverse esigenze dei professionisti della ristorazione: carta di credito, PayPal, bonifico bancario, pagamento anticipato del 30% e saldo in contrassegno.

Su www.allforfood.com, in pochi click, si possono ottenere preventivi personalizzati gratuiti e visualizzare le recensioni certificate da eKomi, che attestano la soddisfazione di centinaia di clienti.