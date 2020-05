Successo oltre ogni aspettativa per gli "Agrumi solidali" a Finale Ligure (FOTO)

Il successo dell’iniziativa di “agrumi solidali” varata a Finale Ligure da #Condominiodiffuso e #FinaleFreeMusic è andata oltre ogni aspettativa. Di questo progetto, battezzato “Adotta un medico o un infermiere”, avevamo già parlato diffusamente su Savonanews (leggi QUI tutti i dettagli).

Riassumendo in breve, con degli agrumi frutto di donazione, sono stati prodotti (nel pieno rispetto di tutte le regole di sicurezza necessarie in questo periodo) marmellate e limoncelli da donare non solo al personale medico, paramedico e sanitario del Santa Corona di Pietra Ligure, ma anche ai nostri Vigili del Fuoco di Finale Ligure che ogni giorno rischiano la vita, ancor più del solito in tempi di pandemia, per tutelare la sicurezza di tutti noi.

Come dicevamo all’inizio dell’articolo, la catena di solidarietà è andata oltre le più rosee speranze: tantissimi gli agrumi donati, tantissimi i prodotti genuini e di eccellente qualità donati e distribuiti.

Ma possiamo già anticipare che la sinergia tra il Condominio diffuso e #FinaleFreeMusic non si arresta certo qui. Con la collaborazione di altre realtà del volontariato e della cultura locali, sono in fase di allestimento nuove iniziative solidali delle quali parleremo molto presto.