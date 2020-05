Coronavirus: altri quattro decessi al San Martino di Genova

La Direzione Sanitaria dell'ospedale San Martino di Genova segnala 4 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19:

- Di una paziente nata a Foiano della Chiana (Arezzo) e residente a Genova di 96 anni, presso il Pronto Soccorso.

Sempre dal nosocomio genovese fanno sapere che ad ora sono 15 i ricoverati in Malattie Infettive, 23 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 7 al Padiglione 10, 55 al Padiglione 12, 6 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 15 al Maragliano.