Coronavirus, da oggi stop al bollettino quotidiano sui decessi che saranno comunque comunicati nel tardo pomeriggio

A partire da oggi le asl della regione non comunicheranno i quotidiani decessi nelle varie province liguri a causa del coronavirus. Lo comunica Alisa, specificando che la nota di aggiornamento sulle persone decedute sarà comunque disponibile nel bollettino inviato nel tardo pomeriggio.



“A partire da oggi, 6 maggio, la nota di aggiornamento sui deceduti la troverete direttamente nel consueto bollettino del pomeriggio, le aziende/ospedali non manderanno più la singola nota delle 14”, ha scritto Alisa in una comunicazione inviata ai giornali.