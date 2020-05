Alassio, dalle "Palme pasquali" raccolti quasi 3 mila euro

"Può sembrare una goccia nell'oceano, ma tutto, in questa emergenza, diventa importante. E anche poco può diventare tantissimo per famiglie che hanno nulla".

Franca Giannotta, assessore alla Protezione civile del comune di Alassio, ha voluto ringraziare personalmente chi ha omaggiato la Protezione Civile del Comune di Alassio delle “Palme pasquali” che, distribuite a fronte di una donazione volontaria, ha consentito di raccogliere la somma di quasi tremila euro.

"E' stato anche bello vedere come tanti negozi si siano subito resi disponibili alla raccolta" aggiunge e conclude: "Stiamo già impiegando il denaro raccolto per l'acquisto di generi di prima necessità che faremo pervenire alle famiglie in difficoltà attraverso i volontari della Protezione civile di Alassio".