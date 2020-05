"Carcare indimenticata": una pagina per ricordare con amore la storia di questa città

Immagini o pensieri. Attimi e momenti di Carcare che hanno percorso le 'nostre' vite e l'esistenza di chi ci ha preceduto, rimanendo quasi come una memoria incancellabile per coloro che ci seguiranno. Questa la mission del gruppo Facebook "Carcare indimenticata".

"La pagina nasce dalla voglia di ricordare - spiega l'amministratore del gruppo Fausto Conti - I pensieri e le immagini. Siano esse cartoline o fotografie di luoghi, momenti, avvenimenti o semplicemente di persone, sono attimi indimenticabili di ricordo che niente e nessuno potrà scalfire o variare in nessun modo, una memoria del passato per il futuro".

"Una comunità senza memoria storica rischia di finire nel dimenticatoio - prosegue - Carcare possiede alcuni dettagli, anche piccoli, che rappresentano un tesoro inestimabile per ogni singolo carcarese".

La pagina creata nella giornata di ieri è stata accolta con fermento dalla comunità locale. Raccogliendo in poche ore oltre 300 like. Anche la foto copertina non è stata scelta a caso. Rappresenta infatti il terzo centenario della fondazione del Collegio delle Scuole Pie (1921). Una sorta di legame con le celebrazioni per il 400 anniversario in programma nel 2021.

Il gruppo è aperto a tutti. Una regola invalicabile? Postare ricordi esclusivamente su Carcare. Il tutto osservando con scrupolo il sentiero dell'educazione: "Non verranno accettate lamentele di ogni sorta perché questo non è il luogo adatto - conclude - I principali consigli: rimanere sempre in argomento, evitare commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalità. Non inserire dati personali, link inutile o spam in generale, post inneggianti partiti politici o ideologie politiche. La cosa importante è tenere alto il prestigio di Carcare".