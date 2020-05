Riapre il mercato settimanale ad Alassio, ma solo per alimentari e prodotti florovivaistici

Da sabato 9 maggio riprende il consueto appuntamento con il mercato settimanale alassino, anche se in forma ridotta, limitato ai generi deperibili: alimentari, frutta e verdura ma anche fiori e piante.

"Sarà dislocato nel solo parcheggio di Via Pera, alle spalle della piscina comunale - spiega il Comandante della Polizia Municipale di Alassio, Francesco Parrella - e vi si potrà accedere con le prescrizioni contenute nell'allegato 5 dell'ultimo DPCM, ovvero rispettando il distanziamento sociale, le mascherine obbligatorie e con grande attenzione, da parte degli esercenti, nel far avvicinare al banco solo un cliente per volta".

"Insomma si dovrà tenere, da parte di tutti esercenti e clienti, quel comportamento e quelle accortezze che disciplinano l'accesso agli altri esercizi commerciali" conclude il comandante Parrella.