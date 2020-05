Tovo, il sindaco Oddo: "Ripensiamo la piazza". E apre alle idee dei cittadini

"Questo fine settimana voglio coinvolgervi in un pensiero che anche come maggioranza stiamo portando avanti da un po', ma che in realtà da molto più tempo viene sollevato e discusso ovvero quello del ripensamento della piazza centrale di Tovo". Si apre così il post Facebook di Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo, pubblicato sul profilo personale del primo cittadino e rivolto alla cittadinanza tovese.

"Le idee sono tante e molte hanno come perno lo spostamento del Monumento ai Caduti, inaugurato il 30 giugno del 1926 e realizzato con il contributo economico dei tovesi compresi quelli emigrati in America - aggiunge Oddo - L'ultimo intervento radicale sulla piazza venne realizzato a fine anni '80 (1987 mi sembra di ricordare) quando l'intera piazza venne piastrellata ed allargata sul versante a sud quello dove ora ci sono i giochi per i più piccoli. Mio padre, che all'epoca era in amministrazione insieme a Eligio Lino Accame, mi ha sempre raccontato che l'idea iniziale prevedeva che l'area dei giochi fosse da adibire a nuova sede del Monumento in modo da dare alla piazza maggiori spazi, recuperando così l'aspetto originario di inizio secolo. L'idea però non venne portata avanti anche, sempre riferitomi da mio padre, per i mugugni di molti tovesi".