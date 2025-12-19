Bragno riscopre le Funivie: un secolo di ingegno e lavoro

Il 30 agosto, in occasione del XXI° Memorial Giacomo Briano a Bragno, la comunità ha avuto l’opportunità di riscoprire un simbolo del territorio: le Funivie di Savona – San Giuseppe di Cairo.

La visita, andata esaurita in poche ore dall’apertura e con oltre cento persone in lista d’attesa, ha confermato quanto le Funivie siano ancora oggi al centro dell’interesse collettivo. Simbolo di ingegno, lavoro e resilienza, l'infrastruttura centenaria ha rappresentato e continua a rappresentare un pilastro strategico per l’area industriale e per l'intera Val Bormida.

Durante il tour, i visitatori hanno potuto conoscere da vicino il funzionamento dell’impianto, ideato oltre un secolo fa dagli ingegneri Antonio Carissimo e Giovanni Crotti, e riflettere sul ruolo che le Funivie hanno svolto in questi cento anni, oltre che sulle prospettive future.

Il percorso si è articolato in diverse tappe che hanno reso la visita un’esperienza completa e coinvolgente. I partecipanti sono stati accolti nell’ufficio del direttore, che ha risposto con disponibilità alle numerose curiosità, per poi passare all’esposizione dei progetti originali dei vagonetti e del carroponte, accompagnata dalla suggestiva raffigurazione della linea tracciata a mano su un rullo di oltre 30 metri. Non è mancata la presentazione dei campioni dei materiali trasportati e conservati da Funivie nel corso del tempo, preziosa testimonianza della sua lunga attività.

Successivamente, la salita fino all’arrivo dei vagonetti ha permesso di ammirarne da vicino le dimensioni reali e di cogliere la complessità delle operazioni che ogni giorno animano il sito. La visita è proseguita all’interno dell’officina, dove i presenti hanno potuto osservare la “corriera”, il mezzo utilizzato dagli operai specializzati per spostarsi sospesi a decine di metri e ispezionare le parti dell’infrastruttura altrimenti irraggiungibili. Infine, l’accesso al tetto ha regalato una vista unica dal “belvedere”, lo spazio più alto del sito, da cui si è potuta apprezzare l’estensione dei parchi, delle linee ferroviarie e immaginare le prospettive future di Funivie.

Ad arricchire ogni momento sono stati i racconti diretti dei dipendenti, che con entusiasmo hanno trasmesso ai visitatori la loro conoscenza e il forte legame con il proprio lavoro.

La giornata si è conclusa con l’inaugurazione della panchina dedicata agli ingegneri Carissimo e Crotti, opera di Massimo Gariano, alla presenza del sindaco di Cairo Montenotte e dei vertici di Funivie.

L’Associazione Memorial Giacomo Briano desidera rivolgere un ringraziamento sentito ai dipendenti di Gestione Funivie Savona – San Giuseppe di Cairo per la disponibilità e l’accoglienza, al sub-commissario Paolo Ripamonti per aver creduto nel progetto, al direttore d’esercizio Ing. Marco Bogliacino per aver aperto le porte dell’azienda e condiviso la sua esperienza, al vicesindaco Roberto Speranza per il sostegno nell’organizzazione della visita e a Echollective per la preziosa collaborazione.

La quantità di richieste ricevute, insieme ai commenti entusiasti dei partecipanti, confermano che la cittadinanza è profondamente interessata alla storia del nostro territorio. Per questo il Memorial si impegna fin d’ora a organizzare altri eventi culturali capaci di incarnare lo stesso spirito di appartenenza e il desiderio di conoscere, comprendere e riscoprire i capolavori d’ingegneria che costellano la nostra Valle.