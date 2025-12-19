Plodio, la pro loco porta il Natale tra solidarietà e sorrisi: doni alla comunità e ai bambini in corsia al Gaslini

A Plodio, piccolo borgo valbormidese, il Natale si prepara all’insegna della solidarietà e della comunità. La pro loco del paese, guidata dal presidente Andrea Torterolo, ha trasformato la tradizioni festive in un’occasione di attenzione verso grandi e piccini.

“Abbiamo consegnato panettoni e pandori a tutti gli anziani del paese – racconta Torterolo – e per i bambini abbiamo pensato a biscottini e qualche ovetto Kinder, così che possano gustarli tutti insieme la mattina di Natale. Ogni famiglia ha ricevuto un piccolo presente accompagnato dai nostri auguri”.

Ma il cuore dell’iniziativa va oltre i confini del paese. Con una raccolta di materiali per un valore di circa 250-300 euro, la pro loco ha contribuito all’ospedale Gaslini di Genova, grazie al progetto “Mototerapia” portato avanti da Vanni Oddera, pensando ai bambini che trascorreranno le feste in corsia. “Si è cercato di rendere più dolce la loro degenza – continua Torterolo –. È un piccolo gesto che può fare la differenza”.

Tra doni, sorrisi e piccoli gesti di affetto, Plodio dimostra che il Natale può essere un momento di comunità e condivisione, in cui ogni gesto, anche semplice, diventa un messaggio di vicinanza e speranza.