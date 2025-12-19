I cairesi Antonietta Ottonelli e Giacomo Giorgio Viano insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Nella suggestiva cornice del Complesso Monumentale del Priamar, giovedì 18 dicembre, il prefetto Carlo De Rogatis ha consegnato le onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferite dal Presidente della Repubblica con decreto del 2 giugno 2025. Alla cerimonia, svoltasi nella Sala della Sibilla, hanno partecipato le principali autorità civili, militari e religiose della provincia.

L’Ordine al Merito, istituito nel 1951 e operativo dal 1952, è pensato per riconoscere il contributo di cittadini che si sono distinti per meriti civili, culturali, sociali e umanitari. Durante la cerimonia sono stati premiati otto cittadini, tra cui spiccano due personalità di Cairo Montenotte.

Antonietta Ottonelli ha ricevuto l’onorificenza di “Ufficiale” per il suo impegno costante nel volontariato. Socia fondatrice e donatrice dell’ADMO (Associazione Donatori di Midollo Osseo), volontaria dell’AVIS e membro direttivo de “La Quarta Carta”, Ottonelli è da anni punto di riferimento nel sostegno agli anziani e nelle iniziative filantropiche del territorio.

Il riconoscimento di “Cavaliere” è stato invece assegnato a Giacomo Giorgio Viano, ristoratore impegnato in numerose attività culturali e sociali. Entrambi sono attivi con “I Cavalieri dei Ricordi”, associazione che promuove la memoria storica e le tradizioni locali, contribuendo a rafforzare il tessuto culturale della comunità.