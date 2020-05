Anticipo della cassa integrazione, premio ai dipendenti e spesa a famiglie in difficoltà: iniziative di un'azienda del savonese al tempo del Coronavirus

In un difficile momento di crisi legato all’emergenza Coronavirus, dove molte aziende hanno dovuto chiudere i battenti e non sapranno se avranno la forza di riaprire, dove i lavoratori sono in cassa integrazione e ad oggi aspettano ancora lo stipendio, un’azienda del savonese ha anticipato ed integrato la retribuzione della cassa ai dipendenti, premiando inoltre chi ha continuato a lavorare con un aumento di stipendio pari al 70%.

Questa la spiegazione dei sacrifici fatti per poter far fronte a questa iniziativa.

“Abbiamo avuto questi mesi un calo del fatturato del 90%, ma dovevamo far sì che i nostri dipendenti e le loro famiglie avessero il sostegno necessario, e così abbiamo integrato ed anticipato completamente la cassa integrazione, premiato chi è venuto a lavorare nonostante le difficoltà del momento, ed aiutato alcuni nuclei familiari in difficoltà, facendogli direttamente noi la spesa settimanale” ci racconta.

“Per noi la gratitudine nei confronti dei collaboratori deve sempre esserci, e verso chi dimostra rispetto ed attaccamento al lavoro, abbiamo voluto ricambiare con i fatti, non a parole, il nostro ringraziamento e contributo; è nei momenti di difficoltà che dobbiamo unirci e cercare di aiutarci, e mi auguro che questo serva da monito per tutto il territorio, e che qualcun altro prenda esempio da questi semplici gesti per rendere meno difficile questo periodo - continua. Il personale è uno dei patrimoni più importanti nelle aziende, e come imprenditori, dobbiamo fare il possibile per motivarlo e gratificarlo.”

"Non è vero dunque che nel Savonese tutti trattano male i lavoratori, anzi, abbiamo direttamente avuto una prova concreta del contrario, e vogliamo lanciare un segnale forte in un momento molto difficile e complicato" conclude il dirigente.