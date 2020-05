Meteo, settimana all'insegna dell’instabilità

Oggi maltempo diffuso, da domani comunque le correnti sudoccidentali inviate da una estesa bassa pressione sulla Spagna, manterranno l’atmosfera instabile per tutta la settimana

Oggi lunedì 11 maggio.

Cielo irregolarmente nuvoloso o molto nuvoloso ovunque con piogge e temporali sparsi e intermittenti, in spostamento da ovest verso est nel corso della giornata. I temporali sulle pianure nordorientali nel pomeriggio potranno essere anche di forte intensità.

Temperature in diminuzione nelle massime con valori tra i 17 e i 20 °C. Venti da moderati a forti meridionali sulla Liguria, deboli di direzione variabile su Piemonte e Valle d’Aosta.

Martedì 12 maggio.

Cielo ancora irregolarmente nuvoloso con più spazi di sereno al mattino. Dal pomeriggio l’ingresso di aria più fresca da est innescherà rovesci o deboli temporali localizzati e di breve durata, irregolarmente distribuiti sul territorio. Aumento della nuvolosità con copertura totale in serata. Temperature massime in rialzo di 1/2 °C, minime stazionarie e comprese tra 10 e 14 °C. Venti inizialmente meridionali, localmente moderati su Liguria. Dal pomeriggio ingresso di aria più fresca con rotazione da est /nordest, con intensità moderata.

Mercoledì 13 e giovedì 14 maggio

Altre perturbazioni interesseranno le nostre regioni, con piogge per lo più diffuse nella giornata di mercoledì, mentre giovedì dal pomeriggio ci potranno anche essere temporali di forte intensità specie su alto Piemonte. Temperature stazionarie nelle minime, le massime caleranno mercoledì, ma risaliranno giovedì.

Da Venerdì 15 maggio

Diminuirà ma non scomparirà del tutto la fase instabile, per cui ci aspettiamo un weekend più soleggiato ma ancora con locali rovesci specie sui settori alpini.

