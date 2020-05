Savona, omicidio al karaoke: ergastolo per Domenico “Mimmo” Massari

Ergastolo per Domenico “Mimmo” Massari, il killer del karaoke, che uccise l’ex moglie Deborah Ballesio lo scorso 13 luglio sparandole in via Nizza, ai Bagni Aquario di Savona. Si è concluso così il processo in corte d’Assise che riguardava l’uomo consegnatosi, dopo una fuga durata un giorno, al carcere di Sanremo facendosi notare per i tre colpi di pistola sparati in aria all’ingresso della casa circondariale.

Massari aveva cercato l’ex moglie trovandola nella serata del karaoke dove lei faceva l’animatrice e uccidendola per questioni di soldi. Lo stesso Massari aveva dato fuoco anni prima al night "Follia", un club di lap dance che insieme alla donna aveva avviato ad Altare. Anche il vicino mobilificio ne era risultato gravemente danneggiato. Per quel fatto aveva patteggiato una pena di tre anni e due mesi. Ed era scattato il divieto di avvicinarsi a Deborah Ballesio, alla quale, fra l'altro, aveva anche incendiato l'appartamento situato a Plodio.