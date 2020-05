Il consigliere regionale Vaccarezza ricorda la strage dei fratelli Govoni

Per loro non c’è un museo, non esistono visite per far conoscere ai ragazzi dove loro vissero e dove morirono. Negli anni, migliaia i libri pubblicati che hanno come argomento la guerra civile; ma questa storia é stata menzionata si e no su dieci, nonostante sia l'emblema dell'atmosfera di terrore, violenza e intimidazione che regnava ovunque in quegli anni. A strage terminata, i partigiani buttarono i corpi in un fossato anticarro e si rifiutarono di dire ai genitori dove fossero le spoglie. Solo quattro anni dopo i responsabili vennero denunciati, ma nel frattempo erano stati messi al sicuro in Cecoslovacchia grazie all’aiuto logistico del Partito Comunista Italiano.