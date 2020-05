Ospedale Cairo, il Pd Valbormida: "Aleggia un silenzio assordante. Chiediamo risposte"

"Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha emesso una nuova ordinanza, che consente una più ampia circolazione delle persone e lo svolgimento di attività motorie e sportive e anche la raccolta funghi in tutta la Regione, mentre ci si appresta all'imminente riapertura delle attività commerciali e turistico ricettive" commenta in una nota il coordinatore dei circoli Pd Valbormida Simone Ziglioli.

"Su questo non vogliamo esprimere giudizio in questo momento, ma prendiamo atto che anche in questa ennesima ordinanza ci si trova di fronte al silenzio assoluto sulla questione dell'ospedale di Cairo Montenotte. Quando molti amministratori locali di altri territori si spendono per la riapertura dei servizi ospedalieri, in Val Bormida aleggia un silenzio assordante sulla questione".

"Inoltre l'ampliamento di molte attività, rispetto alla fase precedente, produrrà un aumento degli accessi al pronto soccorso della provincia, anche per banali traumi o malori, che intaseranno gli stessi e graveranno molto anche sulle P. A per il trasporto di codici verdi che potrebbero essere gestiti a Cairo - prosegue - Altra mancanza, a nostro avviso molto grave, è che in una fase delicata come questa che prevede la possibilità di ulteriori spostamenti, è viste ancora le costanti problematiche di contagio in Val Bormida, nelle RSA e non solo, non sia stato convocato un distretto socio sanitario valbormidese in conferenza dei sindaci per affrontare e programmare questioni così importanti".

"Cosi come i gruppi Gsat, formati da medici ed infermieri, che hanno il compito di presa in carico del paziente a domicilio e per quanto promesso e ripromesso dall'assessore alla sanità Sonia Viale, non si vede traccia. Spiace che membri della giunta regionale insultino i consiglieri che propongono soluzioni ed etichettino le petizioni civiche come teleguidate, invece di dare risposte - conclude - Noi, a costo di essere ripetitivi, continueremo a chiedere risposte certe sui tempi e modi della riapertura del PPI, sulla ripresa delle visite e delle terapie nel nosocomio cairese e sulla gestione dell'emergenza del territorio. Manca totalmente una politica sul tema sanitario. Questo assordante silenzio è una mancanza di rispetto per tutti i cittadini valbormidesi che non è più accettabile".