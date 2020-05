Rialto, il centro di raccolta rifiuti riapre ma solo su prenotazione

Tornerà nuovamente disponibile tre giorni a settimana dopo le chiusure a seguito delle norme anti contagio da Covid-19 il centro di raccolta rifiuti di Rialto, che serve appunto i cittadini del piccolo Comune dell'entroterra finalese e quelli di Calice Ligure.

Per accedere all'area però gli utenti dovranno, a seguito delle regole per contrastare la pandemia, dovranno prenotarsi contattando il numero verde 800.827.022 per fissare l'orario del conferimento ed accedere al sito, rigorosamente nell'orario prefissato, una persona alla volta indossando mascherine e guanti e mantenendo le distanze di sicurezza.

Sino al 30 giugno, per far fronte alle numerose richieste, il centro sarà aperto al martedì dalle 8 alle 12, il giovedì dalle 13 alle 17 ed il sabato dalle 8 alle 12.