Il carcarese Marco Rimondi in giuria all’Izmit International short film festival in Turchia

Marco Rimondi, giovane regista carcarese, entra nella giuria internazionale dell’Izmit international short film festival (Turchia) giunto quest’anno alla terza edizione. Rimondi ha partecipato con il suo documentario «L’Eroico» all’edizione dello scorso anno.

Il documentario sulla storia di Luciano Berruti, creatore del Museo della bicicletta di Cosseria e uno dei protagonisti dell’Eroica di Gaiole in Chianti ha conquistato la giuria che ha assegnato a «L’Eroico» il premio per la sezione documentari. Rimondi si è anche aggiudicato un posto nella Pre-selection jury del festival di quest’anno che avrà il compito di fare una preselezione dei video in concorso. Le produzioni saranno poi valutate da una giuria finale che decreterà i vincitori delle varie sezioni.

La presenza nella giuria del festival turco è un nuovo importante riconoscimento per il filmaker carcarese che con «L’eroico» ha avuto anche la Menzione d’onore alla trentacinquesimna edizione del Milano International Ficts Fest ed è stato selezionato alla settima edizione del Bike Film Festival.

I vincitori dell’Izmit International short film festival verranno annunciati il 27 novembre sul sito del festival ( http://www.izmitisff.org/). Quest’anno a causa della pandemia dovuta al Covid-19 l’Iisff sarà online. I giurati valuteranno i video in concorso suddivisi in due macrosezioni, film prodotti in Turchia e produzioni internazionali, suddivise in categorie: fiction, documentari, animazione/film sperimentali, Ogni anno, inoltre il Film festival di Izmit ha una sezione speciale, quest’anno dedicata al tema «Donne». Nella giuria del festival c’è inoltre la giornalista Elena Romanato.