Un permesso gratuito per la raccolta funghi: l'omaggio del Consorzio Altopiano Bardinetese agli operatori sanitari degli ospedali di Albenga e Pietra Ligure

Il Consorzio Altopiano Bardinetese, riconoscente del grande lavoro che hanno svolto è che continuano a svolgere, offre la possibilità agli operatori sanitari in prima linea degli ospedali Santa Corona di Pietra Ligure e Santa Maria Misericordia di Albenga, di avere un permesso gratuito per la raccolta funghi nel territorio consortile del comune di Bardineto.

Scaricare dal sito www.consorzioaltopianobardinetese.it il modulo "tesserino covid 19", compilare le voci richieste, firmare ed inviare via mail a consorzioaltopianobardinetese@gmail.com oppure consegnare il tutto al presidente Mariangela Mattiauda presso il II 17 (Alta intensità Santa Corona). Il permesso richiesto verrà inviato al richiedente via mail o direttamente consegnato dal presidente.

Gli operatori sanitari potranno rilassarsi nel fantastico territorio ed assaporare le delizie proposte dalle strutture ricettive locali. Il permesso sarà nominativo e non cedibile come da regolamento consortile, valido per la stagione 2020.