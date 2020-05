Ordina on-line carni e birre Cuneesi con consegna a domicilio

Dopo quasi due mesi di consegne, dopo aver sperimentato sia la spedizione di birra che quella di carne, quindi un prodotto fresco, possiamo affermare senza alcun dubbio che in Liguria riusciamo a garantire la consegna in un massimo di 48 ore, rispettando con i nostri corrieri con i quali collaboriamo la catena del freddo, meccanismo fondamentale per farvi avere un prodotto di qualità, così come lo trovereste direttamente qui da noi a Vernante.

Sul nostro sito www.birrificiotroll.it e TUTACA potete trovare il catalogo dettagliato dei nostri prodotti con i relativi prezzi, gli sconti applicati alle birre e tutte le altre informazioni che possono interessarvi per ordinare subito.

Ricordiamo inoltre che non vendiamo solo carne e birra, ma anche formaggi prodotti dall'azienda Isola di Palanfrè, anch'essi assolutamente spedibili, le cipolle ripiene prodotte dalla pizzeria Baccarà di Vernante e i tipici ravioli alla vernantina. Tutti i prodotti conservano le loro caratteristiche e soddisfano le aspettative.

Ordina la tua carne su TUTACA o su www.birrificiotroll.it

Per info e prenotazioni: 3456458125.