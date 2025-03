Savona, non c'è pace per gli abitanti della Conca Verde: i ladri prendono di mira altre quattro abitazioni

Solo pochi giorni fa, il rappresentante di zona e referente per il controllo di vicinato, Mimmo Bova, aveva espresso tutta la rabbia e la frustrazione dei residenti. Ora, la situazione si è ulteriormente aggravata.

La sera del 25 marzo, i ladri avevano già preso di mira due appartamenti in via Valcada. Nella notte successiva, sono tornati in azione colpendo altre quattro abitazioni della stessa zona.

In un caso sono riusciti a entrare forzando la porta, rubando oggetti preziosi ma lasciando la bigiotteria. In un’altra casa sono stati disturbati dai proprietari, mentre in altre due abitazioni hanno tentato di forzare la porta senza successo.

"Non ne possiamo più – denuncia Bova –. È inutile e superfluo ripetere quello che diciamo da tempo: ci sentiamo abbandonati, trattati come cittadini di serie B. Dobbiamo metterci a fare le ronde ?"

L'altra notte era stata presa di mira anche via Nazionale Piemonte: due tentativi di furto hanno suscitato grande preoccupazione tra i residenti delle località di Maschio e Montemoro