5G, il Pd di Savona: "Tecnologia non va demonizzata a prescindere, ma serve chiarezza"

Dichiara il gruppo consiliare del Partito Democratico in Comune a Savona: "Si sta avviando in Italia un dibattito sul tema del 5G e dei suoi effetti sulla salute.

Il risultato di tutto questo è spesso una discussione di parte, non basata sui fatti che limita il diffondersi della cultura scientifica - come invece accade in molti altri Paesi fin dai primi anni di età - capace di preparare ciascuno di noi alle innovazioni. In questo periodo più che mai ci siamo resi conto di quanto sia stato importante avere a disposizione sistemi di comunicazione digitali veloci per continuare a far funzionare la scuola, le imprese, molti comparti della pubblica amministrazione.