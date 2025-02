Cairo, auto contro un muro: mobilitato l'elicottero, grave una ragazza

Questa mattina, un grave incidente stradale si è verificato in via Cortemilia a Cairo Montenotte, quando un’automobile, a causa di cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo, finendo contro un muretto.

Alla guida del veicolo si trovava una ragazza, che ha riportato un politrauma a seguito dell'impatto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre la conducente dall'auto e metterla in sicurezza, e la Croce Bianca di Cairo, insieme all'automedica, per prestare le prime cure alla ragazza. In considerazione della gravità delle sue condizioni, è stato mobilitato l'elisoccorso Drago.

La giovane è stata trasportata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.