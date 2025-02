Mondo del calcio in lutto, è morto Giorgio Ajazzone, ex team manager della Sampdoria

Mondo del calcio in lutto per la scomparsa di Giorgio Ajazzone, ex team manager della Sampdoria e bandiera blucerchiata.

Settanta anni, Ajazzone si è spento a Savona, dove viveva.

Arrivato alla Samp nel 1978 come impiegato amministrativo, ha vissuto gli anni della presidenza di Paolo Mantovani e gli anni della Sampd’oro diventando una delle colonne portanti della società di cui ha fatto parte per quasi quaranta anni.

Nel 1997 diventò ufficialmente team manager, ruolo ricoperto per vent’anni, fino alla pensione.

“La malattia - si legge sul sito della Sampdoria - è storia nemmeno troppo recente: un male che lo fiaccò lentamente nel fisico ma non nella voglia di condividere e scherzare che resteranno in tutti noi; noi che gli abbiamo voluto bene.

Fai buon viaggio Giò”.

I funerali avranno luogo martedì 11 febbraio alle ore 11 nella parrocchia di San Paolo, in corso Tardy e Benech, a Savona.