Il consigliere Vaccarezza: "Com'è cambiato il 9 maggio dal 1978 ad oggi"

"Il 9 maggio 1978, per la storia d'Italia, non è una data come le altre". A ricordare le due ricorrenze di sabato scorso è il consigliere Vaccarezza, paragonando quando accaduto allora con i fatti di questo 2020.

Dalla morte di Peppino Impastato e Aldo Moro, alle notizie dei provvedimenti riguardanti la scarcerazione dei mafiosi condannati in regime di 41-bis e il ritorno a casa della cooperante Silvia Romano. Ecco come è cambiata la storia secondo il capogruppo in Consiglio Regionale di "Cambiamo!"