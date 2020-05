Confcommercio Varazze: "Da lunedì pronti ad aprire in sicurezza"

"Finalmente lunedì tutte le attività commerciali della nostra città potranno riaprire e la parola d'ordine sarà sicurezza!" commenta in una nota il presidente Confcommercio Varazze Andrea Gargioni.

"Sicurezza per voi, ma anche per noi che trascorriamo gran parte della nostra giornata a contatto con voi. Per questo motivo abbiamo investito e continueremo ad investire nelle nostre attività per garantire pulizia e igiene, con l'uso di macchinari, prodotti disinfettanti e dispositivi di sicurezza" prosegue.

"Non vediamo l'ora di incontrare di nuovo i nostri clienti e riabbracciarli virtualmente con un sorriso. Oggi più che mai abbiamo bisogno che le attività locali siano sostenute da tutti voi - conclude - L'invito è di comprare locale per non far morire le piccole imprese e i nostri centri storici".