Come pulire pavimenti col vapore?

Pulire pavimenti col vapore è sicuramente una delle soluzioni migliori in assoluto.

Velocità, efficienza, igiene, profumo, naturalità, economicità. E la lista dei vantaggi potrebbe ancora continuare.

Insomma, il vapore sembra essere un vero alleato per le nostre case e per le nostre pulizie.

Il primo passo da dover fare è sicuramente quello dell'acquistare il miglior pulitore a vapore. Ma questo non basta.

Infatti, bisogna anche sapere come utilizzarlo al meglio per far si che questo strumento ti aiuti per davvero.

Ecco per te qualche consiglio utile per avere un pavimento perfettamente pulito ed igienizzato in poche mosse.

Pulire pavimenti col vapore: consigli ed istruzioni

Avere una casa pulita è davvero importante e non solo per un fattore estetico, ma soprattutto per un fattore di igiene e salute.

Vivere in un ambiente pulito fa si che tu ed i tuoi famigliari possiate vivere in salute ed assoluta tranquillità.

Certo è che tenere sempre la casa perfettamente pulita ed igienizzata non è affatto facile. Fortunatamente in commercio esistono diversi strumenti per aiutarti e tra questi c'è anche il pulitore a vapore che abbiamo anche nominato proprio al'inizio di questo articolo.

Ma come far si che i pavimenti della tua casa siano perfettamente puliti? Le stesse regole valgono anche per le altre superfici? Scopriamolo insieme.

Perchè preferire la pulizia al vapore?

Prima di tutto esaminiamo per un attimo la potenza del vapore ed il perchè dovresti assolutamente preferirlo a tutti gli altri tipi di pulizie.

Il vapore è completamente naturale e, se ci pensi, anche enormemente economico.

Basta semplicemente usare un po' di acqua portata ad ebollizione ed ecco che hai già il tuo bel vapore bello e pronto.

In commercio puoi trovare diversi strumenti che sfruttano questa forza: pulitori a vapore, scope a vapore, pistole a vapore, ecc.

Una volta preso quello che meglio risponde alle tue esigenze ecco che avrai un enorme risparmio futuro. Quello che ti servirà poi sarà semplicemente dell'acqua.

Basta con flaconi di detergenti e con la ricerca infinità al detersivo migliore. Il vapore sarà il tuo grande alleato.

Tirando le somme, quindi, ecco che i vantaggi del vapore sono:

facile reperibilità

economico

igienizzante

eco sostenibile

non inquina

facile e valore da usare

Come pulire pavimenti col vapore?

Se ci pensi bene i pavimenti di casa sono un vero veicolo di germi e batteri.

Scarpe, piedi, animali domestici, polvere. Qualsiasi cosa sia nell'aria alla fine va sempre a cadere nel pavimento.

La conseguenza, quindi, è che bisogna necessariamente pulirlo spesso ed a fondo. Soprattutto se in casa hai anche animali e bambini.

Il procedimento perfetto per pulire il pavimento con l'ausilio del vapore è il seguente:

passa l'aspirapolvere in modo da eliminare tutte le tracce di polvere ed eventuali pezzetti di altro tipo di sporco;

in modo da eliminare tutte le tracce di polvere ed eventuali pezzetti di altro tipo di sporco; accendi il tuo pulitore a vapore così da portare l'acqua in temperatura;

così da portare l'acqua in temperatura; comincia a pulire il pavimento facendo attenzione anche alle fughe.

Come vedi è semplice, veloce ed efficace.

Il vapore può essere usato sui pavimenti di ceramica, di cotto ed in alcuni casi anche sui pavimenti di parquet e moquette.

Per queste ultime due tipologie, però, chiedi al costruttore oppure fai prima la prova su un piccolo angolino nascosto.

Come pulire le altre superfici col vapore?

Il vapore non è indicato solo per pulire il pavimento.

Infatti, in pratica puoi pulire tutta casa con un pulitore a vapore.

La regola di base è sempre quella di eliminare prima la polvere e gli eventuali residui grossolani di sporco prima di procedere con la pulizia vera e propria.

Poi, ci teniamo a darti qualche ultima dritta per agevolare di gran lunga le tue pulizie ed aiutarti a non incappare in possibili errori: