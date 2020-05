Il Museo della Ceramica di Savona e Lions Club Savona Host promuovono la Seconda Edizione del Bando per Artisti

Il Museo della Ceramica e il Lions Club Savona Host confermano il loro sodalizio per il secondo anno consecutivo lanciando un Bando rivolto agli artisti interessati a presentare progetti di opere da realizzarsi in ceramica. Tra tutte le proposte ricevute verrà selezionata un’opera che dovrà essere prodotta in collaborazione con gli artigiani ceramisti della provincia di Savona entro Novembre 2020. Nel 2019, per la prima edizione del Bando, l’artista selezionata è stata Anne Laure Sacriste la cui opera, Controcorrente, è stata realizzata in collaborazione con il Laboratorio di Marco Tortarolo di Albisola Superiore.

Il territorio della provincia di Savona è riconosciuto a livello internazionale per la sua secolare tradizione legata alla ceramica. I momenti più importanti di questa tradizione sono stati caratterizzati da una grande apertura delle manifatture di ceramica verso altre culture, dalla contaminazione di stili, dalla predisposizione alla sperimentazione. A questo proposito ricordiamo, tra tutte, le esperienze del secondo ’900 Bando per artisti, edizione 2020 — Museo della Ceramica di Savona & Lions Club Savona Host Anne Laure Sacriste, Controcorrente, 2019. Installazione al Museo della Ceramica di Savona. Foto: Fulvio Rosso. quando artisti come Lucio Fontana, Piero Manzoni, Asger Jorn e Wifredo Lam conobbero e sperimentarono il materiale ceramico in collaborazione con le manifatture locali, producendo opere esposte nei più importanti musei del mondo.

A causa delle limitazioni imposte agli spostamenti delle persone per contrastare la diffusione del Covid-19, è stato deciso di aprire il Bando solo ad artisti (m/f) che vivono e lavorano nelle Regioni del nord ovest d’Italia, prossime alla provincia di Savona: Liguria, Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta. Le proposte devono prevedere opere da realizzarsi in ceramica e di dimensioni massime di 25 cm per lato (25 in altezza, 25 in profondità, 25 in larghezza). Per produrre il proprio lavoro in collaborazione con le maestranze locali, ci si potrà avvalere sia delle tecniche tradizionali per la lavorazione della ceramica (tornio, manipolazione manuale, ecc.) sia di tecniche innovative (stampa 3D). Le opere devono essere concepite per poter essere riprodotte in 106 copie: 3 prove d’artista resteranno all’autore e 3 saranno destinate alla collezione permanente del Museo della Ceramica. Le altre 100 verranno utilizzate, nell’ambito di iniziative di beneficienza legate al Natale 2020, dal Lions Club Savona Host per ricevere da soci e/o terzi eventuali elargizioni liberali necessarie a rispondere alle finalità sociali del Club. In linea con le proprie politiche di utilità sociale, il Lions Club Savona Host deciderà termini e condizioni di gestione delle opere. La realizzazione dell’opera dovrà avvenire durante l’estate 2020 secondo tempi e modalità da concordare con gli organizzatori di questo Bando, tenendo conto della peculiarità della proposta selezionata e delle limitazioni agli spostamenti delle persone imposte dalle norme in vigore per contenere la diffusione del Covid-19.

I costi di eventuali viaggi e pernotti nell’area del Savonese dell’artista selezionato che si renderanno necessari per la realizzazione dell’opera, saranno totalmente a carico del Lions Club Savona Host così come le spese di produzione dell’opera. Oltre alle 3 prove d’autore, all’artista sarà riconosciuto un rimborso spese forfetario di € 1.000,00. I costi di spedizione (ed eventuale assicurazione per il trasporto) delle 3 opere destinate all’artista saranno totalmente a carico dell’artista stesso/a. L’opera realizzata verrà presentata tra fine Novembre e inizio Dicembre 2020 nel corso di un evento pubblico al Museo della Ceramica di Savona, dove rimarrà esposta per un periodo di sei mesi.

Per partecipare al presente bando si richiede di inviare la proposta progettuale, il curriculum vitae e un portfolio lavori aggiornato. La documentazione dovrà essere inoltrata in formato digitale entro e non oltre le ore 24.00 del 31 Maggio 2020 al seguente indirizzo email: comunicazione@museodellaceramica.savona.it Entro il 15 di Giugno 2020, verrà resa nota la proposta selezionata.

Le candidature pervenute verranno esaminate nel corso della prima metà di Giugno 2020 da una giuria composta da 7 membri: dalla direzione e dal comitato scientifico del Museo della Ceramica di Savona, dal Presidente del Lions Club Savona Host dell'anno in corso, dal Presidente dell'anno successivo e il Presidente della commissione service “Un artista per la città”.