Incidente all'incrocio tra via IV Novembre e via Venezia a Savona. Per una serie di circostanze ancora da definire con chiarezza, un'autovettura e una motocicletta sono entrate in collisione.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote: soccorso dai militi della Croce Bianca di Savona, è stato trasportato in codice giallo al San Paolo. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.