Venerdì 15 maggio nuovo appuntamento a cura del Gruppo Astrofili Savonesi

Gli ammassi globulari sono gli osservati speciali del nuovo appuntamento GAS-LIVE, programmato per venerdì 15 maggio, a cura del Gruppo Astrofili Savonesi. Gli ammassi globulari sono agglomerati quasi sferici di centinaia di migliaia di stelle, quasi tutte della stessa età, che orbitano nell’alone delle galassie.

L’attenzione sarà rivolta all’ammasso M3, il primo ad essere scoperto da Messier nel 1764, anche se lo aveva confuso con una nebulosa senza stelle. Vi sono ancora molti misteri che ammantano questi agglomerati di stelle: come si sono formati? Come mai le stelle che li compongono non sono state catturate nel disco galattico? Quale ruolo hanno giocato durante il processo di formazione della galassia che li ospita? Proveremo a soddisfare qualche curiosità su questi affascinanti oggetti e a osservarli al telescopio dai balconi dei nostri soci.

L’appuntamento è alle ore 21:30 su Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/88477342306pwd=Z1UxdlBpS0VSYnVobUVxT3phYURBdz09

Meeting ID: 884 7734 2306 - Password: 6Sbzrm

Per chi lo preferisce ci sarà anche la diretta sul canale youtube (https://www.youtube.com/c/astrofilisavonesi) e sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/gruppo.astrofili.savonesi/).