Giovane accoltellato in Darsena: arrestato dalla squadra mobile l'aggressore

È stato arrestato in serata dalla squadra mobile della Polizia il giovane che la notte scorsa ha accoltellato un coetaneo in via del Molo nella Darsena di Savona.

Immediato intorno alle 2.30 era stato l'intervento sul posto dell'automedica del118, un'ambulanza della Croce Bianca di Savona e una volante della polizia.

Per il giovane ferito all'addome non era stato disposto il trasferimento in ospedale ma sarebbe poi stato andato autonomamente al pronto soccorso del San Paolo.

In seguito agli accertamenti della mobile è stato individuato l'aggressore e tratto in arresto. L'accoltellamento si è verificato al culmine di un litigio scaturito per futili motivi.

Lo scorso 12 febbraio si era verificato un accoltellamento a Villapiana tra Via Pisa e via San Lorenzo con un giovane ferito ad un braccio e nella notte tra il 14 e 15 un uomo era stato sfregiato sulla guancia con un coltellino tra via XX Settembre e via Pietro Giuria. Il 22 nella stessa zona si era scatenata una rissa con un uomo ferito da una bottigliata.