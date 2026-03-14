Linea ferroviaria interrotta tra Finale e Savona: treni cancellati o in ritardo, disagi per chi viaggia

Disagi per i viaggiatori lungo la linea ferroviaria tra Finale e Savona, dove nel pomeriggio odierno la circolazione dei treni è stata interrotta a causa di una griglia caduta sui binari tra Spotorno e il comune capoluogo di provincia.

L’episodio ha provocato lo stop del traffico ferroviario nel tratto interessato, con conseguenze per numerosi viaggiatori in movimento lungo la riviera ligure. È stato cancellato il regionale 3375 che da Savona doveva raggiungere Genova Brignole con partenza alle 17:33. In direzione Ventimiglia, invece, interrotti a Savona il regionale 3131 in arrivo da Torino e il 3376 proveniente da Brignole. Cancellato, sempre dalla stazione savonese, il regionale 12296 diretto a Ventimiglia delle 19:10.