Maltempo nel savonese: notte di pioggia, vento forte e nevicate nell’entroterra

Notte di forte maltempo quella appena trascorsa nel savonese, accompagnata da pioggia battente e raffiche di vento anche di burrasca che hanno interessato gran parte del territorio.

L’allerta arancione è terminata alle ore 8 di oggi, domenica 15 marzo, lasciando spazio a un’allerta gialla che resterà in vigore fino alle 10. Secondo le previsioni, nel corso della giornata è attesa una progressiva attenuazione dei fenomeni meteorologici.

Durante la notte si sono registrate anche nevicate a bassa quota, tra i 400 e i 600 metri, sui versanti padani occidentali. Nelle ultime ore i primi fiocchi stanno interessando in particolare l’alta Val Bormida e il sassellese, dove il calo delle temperature ha favorito la trasformazione della pioggia in neve.

Nevicate anche lungo la A6 Torino-Savona nel tratto tra Ceva e il Bivio A6/A10 Savona in entrambe le direzioni.

Resta valida fino alle 10 di questa mattina anche l’allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente (Zona D).

Per quanto riguarda i disagi, è stato segnalato un intervento dei volontari della Protezione Civile savonese lungo la strada provinciale 29, al chilometro 146,500, dove un masso è caduto sulla carreggiata. La Polizia Locale ha interessato la Provincia per la gestione della situazione e la messa in sicurezza del tratto stradale.