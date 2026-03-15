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Attualità | 15 marzo 2026, 08:35

Maltempo nel savonese: notte di pioggia, vento forte e nevicate nell’entroterra

Alle 8 è terminata l’allerta arancione; valida fino alle 10 di questa mattina l’allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente

Foto di Luca David

Foto di Luca David

Notte di forte maltempo quella appena trascorsa nel savonese, accompagnata da pioggia battente e raffiche di vento anche di burrasca che hanno interessato gran parte del territorio.

L’allerta arancione è terminata alle ore 8 di oggi, domenica 15 marzo, lasciando spazio a un’allerta gialla che resterà in vigore fino alle 10. Secondo le previsioni, nel corso della giornata è attesa una progressiva attenuazione dei fenomeni meteorologici.

Durante la notte si sono registrate anche nevicate a bassa quota, tra i 400 e i 600 metri, sui versanti padani occidentali. Nelle ultime ore i primi fiocchi stanno interessando in particolare l’alta Val Bormida e il sassellese, dove il calo delle temperature ha favorito la trasformazione della pioggia in neve.

Nevicate anche lungo la A6 Torino-Savona nel tratto tra Ceva e il Bivio A6/A10 Savona in entrambe le direzioni.

Resta valida fino alle 10 di questa mattina anche l’allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente (Zona D).

Per quanto riguarda i disagi, è stato segnalato un intervento dei volontari della Protezione Civile savonese lungo la strada provinciale 29, al chilometro 146,500, dove un masso è caduto sulla carreggiata. La Polizia Locale ha interessato la Provincia per la gestione della situazione e la messa in sicurezza del tratto stradale.

Redazione

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