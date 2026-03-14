 / Al Direttore

Al Direttore | 14 marzo 2026, 16:30

Disagi a Vado Ligure, una cittadina scrive: "Code infinite e lavori fermi da settimane: non sappiamo più a chi rivolgerci"

"Sono mesi che viviamo un disagio piuttosto elevato"

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Riceviamo e pubblichiamo:

Buongiorno, mi chiamo Silvia Piombo vivo a Vado Ligure, mi rivolgo a voi perché ormai sono mesi che in Vado Ligure viviamo un disagio piuttosto elevato tra chiusure strade, rifacimento ponte dell'Aurelia dello scorso anno e altre manutenzioni che ci privano dei minimi servizi, vedi ufficio postale chiuso per mesi e riaperto solo questa settimana, chiusura dell'Asl, costruzione sottopassaggio delle ferrovie con relative chiusure stradali, per non parlare della super strada Savona Vado in rifacimento ormai da anni, a cui da settimane non lavora nessuno, se non sporadicamente qualche operaio per lo scarificamento di tratti alternati di strada che puntualmente restano da asfaltare con macchinari lasciati in mezzo, deviazioni improbabili sopratutto per mezzi pesanti che transitano per e da il porto di porto Vado. 

Le asfaltature dei tratti ancora da manutenere che si sbriciolano a ogni pioggia formando buchi e voragini per non parlare dei dislivelli tra le corsie veramente pericolosi, sia per le auto a maggior ragione per moto e scooter, code chilometriche che congestionano sia Aurelia che super strada. Non sappiamo a che Santo rivolgerci, visto che il nostro Sindaco non se ne preoccupa minimamente, posta sui social fioriture di piante di rose e aiuole, mentre noi cittadini non abbiamo modo di spostarci se non con tempi biblici per ogni cosa. 

Spero che il vostro coinvolgimento e interesse possa portare a un beneficio la nostra comunità. Grazie per la vostra disponibilità  e per quanto  avrete modo di fare in merito.

Cordiali saluti

Silvia Piombo

Lettera firmata

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium