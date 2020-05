Coronavirus, dal 3 giugno via libera allo spostamento tra regioni. Oggi il decreto in Consiglio dei ministri

Spostamenti tra regioni dal 3 giugno. Secondo alcune indiscrezioni lo prevede la bozza di decreto che sarà portata oggi alle 12 in Consiglio dei ministri.



“A decorrere dal 3 giugno 2020, - si legge nel testo - gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”.

Quindi, salvo le zone rosse eventualmente individuate, sarà possibile, secondo quanto si legge nella bozza, muoversi in tutta Italia.