Coronavirus, l'annuncio di Toti: "Le linee guida per la riapertura saranno uguali in tutte le Regioni. La Liguria entra ufficialmente nella Fase 3"

Il governatore ligure, Giovanni Toti, conferma le indiscrezioni che già erano emerse nel pomeriggio in merito alle disposizioni che dovranno essere applicate da tutti gli operatori commerciali la cui ripartenza è stata fissata per lunedì. "Pochi minuti fa la Conferenza delle Regioni ha approvato le linee guida, uguali in tutte le Regioni, comunica Toti su Facebook, per aprire tutte le attività commerciali. Queste regole sono state condivise e recepite dal Governo. Un grande risultato che darà a tutte le attività norme chiare, uguali in ogni territorio e soprattutto applicabili come richiesto da tutte le associazioni di impresa. Uno straordinario lavoro di squadra delle Regioni, unite e in prima linea nella lotta al covid, con l'unico obiettivo del bene comune, senza colori. #ripartiamoinsieme in sicurezza -ha concluso- e torniamo a far crescere il Paese!".

Il governatore sottolinea come "i parametri sanitari della Liguria sono in perfetta linea con quelli richiesti dal Governo: la nostra regione entra ufficialmente nella fase 3”. Domani mattina si svolgeranno incontri con le categorie dopo le quali verrà predisposta l’ordinanza regionale. Adesso quindi resta solo da apprendere, nel dettaglio, il contenuto della linee guida e permettere così ai commercianti di riaprire in sicurezza e piena consapevolezza le proprie attività