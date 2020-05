Andora: opere di messa in sicurezza per la passeggiata di Ponente

Ruspa al lavoro al fondo della passeggiata a mare di ponente di Andora per mettere in sicurezza la zona sottostante a rischio frana. Si va completare un’opera di riqualificazione del valore di 400 mila euro, finanziata con un contributo regionale, con il quale l’Amministrazione Demichelis aveva completamente rifatto la scogliera che sostiene il vicino belvedere panoramico.

Con questo nuovo intervento, saranno posizionati dei blocchi di pietra sulla spiaggia a sostegno della passeggiata. Sarà quindi reso più sicuro l’accesso all’arenile che si affaccia sul corridoio di ingresso in mare dedicato ai windsurf.

“Si tratta di un’opera necessaria per evitare che un’eventuale frana danneggiasse la sovrastante passeggiata in una zona che si presentava da tempo instabile – ha spiegato Demichelis – A fine intervento i bagnanti e i surfisti avranno un accesso più agevole al mare e la zona sarà riqualificata. Il tutto si inserisce nel quadro di interventi di valorizzazione della zona di ponente e per eliminare i danni causati dalle mareggiate: già nella primavera dello scorso anno – ricorda il Sindaco di Andora - oltre al completo rifacimento della scogliera della rotonda, era stato rifatto il vicino molo, fortemente danneggiato dagli eventi meteo”.