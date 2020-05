Ecco il documento delle regioni con tutte le linee di indirizzo per le riaperture del 18 maggio. E dal 3 giugno tocca alle frontiere

«Accordo pieno con il governo sulla fase di partenza che prende il via il 18 maggio»: a dichiararlo è il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, dopo l'annuncio dello stesso governatore lombardo Attilio Fontana (leggi QUI) e nel giorno in cui trapela anche la volontà di riaprire le frontiere italiane dal 3 giugno, permettendo gli arrivi dai paesi dell'Unione Europea senza quarantena. Sarà comunque tutto inserito nel decreto in arrivo entro domani. In fondo all'articolo potete trovare il documento con le linee guida approvato da tutte le regioni.



«Il premier - ha spiegato ancora Bonaccini - durante il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del decreto legge che disciplinerà le nuove aperture dal prossimo lunedì, ha espresso un'orientamento positivo sulla proposta avanzata dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome che coniuga responsabilità, sicurezza, flessibilità e autonomia».

Bonaccini ha parlato anche di collaborazione istituzionale capace di «costruire un decreto legge che risponde alle esigenze dei territori e a un accordo che si basa sull’applicazione delle linee guida omogenee formulate dalle regioni per una riapertura sicura delle attività economiche fin qui sospese».