La conduttrice televisiva Elena Ballerini ospite a Radio Onda Ligure 101

Oggi pomeriggio su Radio Onda Ligure 101, nell'appuntamento dell' Happy Hour con Federico Bruzzese, alle 17.45 ospite dell'emittente del ponente ligure sarà la conduttrice televisiva loanese Elena Ballerini, già inviata di Mezzogiorno in Famiglia, che ha da poco cominciato una nuova avventura nel sabato mattina di Raidue con il programma "Quattro zampe in famiglia", dedicato al mondo degli amici animali, cani e gatti ma non solo.

Sarà proprio la conduttrice di Loano a raccontare le prime impressioni su questa nuova avventura che lei stessa definisce come una realizzazione di un sogno.

Appuntamento dunque allr 17.45 su tutte le frequenze di Radio Onda Ligure 101 ma anche in streaming su www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la app della radio dal Google Play Store o dall'Apple Store.